بِالفيديو: بن زيمة يُسجّل ثلاثية في سبع دقائق وهو صائم
سجّل المهاجم كريم بن زيمة مساء الأحد ثلاثة أهداف في ظرف سبع دقائق فقط، وهو صائم.
حدث ذلك خلال مباراة ريال مدريد والضّيف ريال فالادوليد، بِرسم الجولة الـ 27 من عمر بطولة إسبانيا.
وأمضى بن زيمة ثلاثيته لِمصلحة ريال مدريد في الدقائق الـ 29 والـ 32 والـ 36.
وكان بِإمكان بن زيمة الاستمرار في “مهرجانه”، ذلك أنه استُبدل في الدقيقة الـ 65، تاركا فريقه “الميرنغي” مُتقدّما في النتيجة بِرباعية نظيفة. قبل أن يُنهي المباراة بِانتصار ساحق نتيجته (6-0).
وبات بن زيمة يجمع رصيد 14 هدفا في منافسة “اللّيغا” نسخة 2022-2023.
وقلّص كريم بن زيمة الفارق بينه وبين البولوني روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة وهدّاف البطولة الإسبانية، إلى فارق ثلاثة أهداف.
وكتب بن زيمة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد نهاية المباراة: “اتّجاه واحد…إلى الأمام مدريد…الحمد لله”.
وتُظهر صور أشرطة الفيديو ثلاثية كريم بن زيمة، ومضمضته للماء في دكّة الاحتياط بِسبب الصّوم، وأيضا تغريدته.
7 MINUTES HATTRICK BY KARIM BENZEMA. pic.twitter.com/NnqRx9g4g9
— Sahyl. (@SahilGfx) April 2, 2023
Je ne suis pas musulman donc je ne sais pas si se rincer la bouche est autoriser,
En revanche je trouve ca honteux que des idiots mentent sur Benzema encore une fois et laissent faire croire qu’il était en train de boire
Quelle commu d’idiots sérieux pic.twitter.com/SL3DFqJoNV
— 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐢𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚 𓃵🇵🇹🇪🇦 (@RealNoah) April 2, 2023
Une seule direction… ☄️ #HalaMadrid 🤍#Alhamdulillah 🤲🏽🤍 pic.twitter.com/c0CAfPujGO
— Karim Benzema (@Benzema) April 2, 2023