بِالفيديو: بن زيمة يُسجّل ثلاثية في سبع دقائق وهو صائم

سجّل المهاجم كريم بن زيمة مساء الأحد ثلاثة أهداف في ظرف سبع دقائق فقط، وهو صائم.

حدث ذلك خلال مباراة ريال مدريد والضّيف ريال فالادوليد، بِرسم الجولة الـ 27 من عمر بطولة إسبانيا.

وأمضى بن زيمة ثلاثيته لِمصلحة ريال مدريد في الدقائق الـ 29 والـ 32 والـ 36.

وكان بِإمكان بن زيمة الاستمرار في “مهرجانه”، ذلك أنه استُبدل في الدقيقة الـ 65، تاركا فريقه “الميرنغي” مُتقدّما في النتيجة بِرباعية نظيفة. قبل أن يُنهي المباراة بِانتصار ساحق نتيجته (6-0).

وبات بن زيمة يجمع رصيد 14 هدفا في منافسة “اللّيغا” نسخة 2022-2023.

وقلّص كريم بن زيمة الفارق بينه وبين البولوني روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة وهدّاف البطولة الإسبانية، إلى فارق ثلاثة أهداف.

وكتب بن زيمة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد نهاية المباراة: “اتّجاه واحد…إلى الأمام مدريد…الحمد لله”.

وتُظهر صور أشرطة الفيديو ثلاثية كريم بن زيمة، ومضمضته للماء في دكّة الاحتياط بِسبب الصّوم، وأيضا تغريدته.