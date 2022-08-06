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رياضة

بِالفيديو: بن سبعيني يقصّ شريط “البوندسليغا” بِضربة مقصّية

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن سبعيني يقصّ شريط “البوندسليغا” بِضربة مقصّية
رامي بن سبعيني يحتفل مع زملائه بِالهدف الذي سجّله (صورة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ).

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مساء السبت، في صنع فوز كبير لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ.

وفاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِنتيجة (3-1) على الضيف نادي هوفنهايم، ضمن إطار الجولة الأولى من عمر البطولة الألمانية للموسم الجديد.

وسجّل رامي بن سبعيني الهدف الأوّل لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ، في الدقيقة الـ 42.

وهزّ بن سبعيني شباك نادي هوفنهايم بِطريقة استعراضية وبِالضّبط ضربة مقصّية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع المدافع بن سبعيني غلّته إلى هدفَين، بِزيّ نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في الموسم الجديد. وذلك بِاحتساب توقيع أوّل له أمضاه في منافسة كأس ألمانيا، في الأيّام القليلة الماضية.

وطرد الحكم اللاعب النمساوي ستيفان بوش مدافع فريق هوفنهايم في الدقيقة الـ 19، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وحينها كانت النتيجة مُتعادلة سلبا.

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