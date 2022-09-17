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رياضة

بِالفيديو: بن سبعيني يهزّ الشّباك

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن سبعيني يهزّ الشّباك
رامي بن سبعيني يحتفل بِهدفه (صورة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ).

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مساء السبت، في انتصار ثقيل لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وفاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِثلاثية نظيفة على الزّائر نادي لايبزيغ، ضمن إطار الجولة السابعة من عمر البطولة الألمانية.

وسجّل رامي بن سبعيني الهدف الأخير في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 53.

ورفع المدافع بن سبعيني غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، في منافسة “البوندسليغا” للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى ثلاثة أهداف، بِاحتساب توقيع لِبن سبعيني في مسابقة كأس ألمانيا، نسخة 2022-2023.

وبات فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بعد هذا الفوز، يجمع 12 نقطة في المركز الـ 6. ويشغل نادي لايبزيغ الرّتبة الـ 12 بِرصيد 8 نقاط.

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