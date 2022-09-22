بِالفيديو: بن سبعيني يُسجّل أهدافا تمرّن عليها في التدريبات

رامي بن سبعيني يحتفل بِهدفه (صورة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ).

امتدحت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، الخميس، كفاءة لاعبها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

وقالت إدارة فريق بوروسيا مونشنغلادباخ إن الأهداف التي يُسجّلها بن سبعيني، سبق له وأن تمرّن عليها في الحصص التدريبية. وذلك في تغريدة للنادي الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشرت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ شريط فيديو، يُظهر تمكّن المدافع الجزائري من هزّ الشباك في مباراة رسمية، بعد أن تمرّن على اللّقطة في الحصّة التدريبية.

وتُشير الصور إلى هدف بن سبعيني في مرمى فريق لايبزيغ مساء السبت الماضي، لِحساب منافسة “البوندسليغا”.

ثالث هدف

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مساء السبت، في انتصار ثقيل لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وفاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِثلاثية نظيفة على الزّائر نادي لايبزيغ، ضمن إطار الجولة السابعة من عمر البطولة الألمانية.

وسجّل رامي بن سبعيني الهدف الأخير في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 53.

ورفع المدافع بن سبعيني غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، في منافسة “البوندسليغا” للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى ثلاثة أهداف، بِاحتساب توقيع لِبن سبعيني في مسابقة كأس ألمانيا، نسخة 2022-2023.

وبات فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بعد هذا الفوز، يجمع 12 نقطة في المركز الـ 6. ويشغل نادي لايبزيغ الرّتبة الـ 12 بِرصيد 8 نقاط.