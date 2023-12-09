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رياضة

بِالفيديو: بن سبعيني يُسجّل ضدّ مرماه

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن سبعيني يُسجّل ضدّ مرماه

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مساء السبت، هدفا ضدّ مرمى فريقه بوروسيا دورتموند الألماني.

حدث ذلك في الدقيقة الـ 32 من عمر مواجهة الزّائر نادي لايبزيغ، لِحساب الجولة الـ 14 من عمر البطولة الألمانية (الفيديو).

وخسر فريق بوروسيا دورتموند بِنتيجة (2-3)، في مباراة شهدت طرد مدافعه ماتس هوملس مُبكّرا في الدقيقة الـ 15.

واستُبدل بن سبعيني في الدقيقة الـ 82، تاركا فريقه مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

وبات فريق لايزيغ يجمع 29 نقطة في المركز الـ 4، ويشغل نادي بوروسيا دورتموند الرّتبة الـ 5 بِرصيد 25 نقطة.

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