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رياضة

بِالفيديو: بن سبعيني يُسجّل لكن ضد مرماه!

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن سبعيني يُسجّل لكن ضد مرماه!

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مساء السبت هدفا، لكن ضد مرمى ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ.

وخسر فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِنتيجة ثقيلة (1-5) أمام المضيف نادي فيردر بريمن، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة الألمانية.

وحاول المدافع بن سبعيني في الدقيقة الـ 37 تشتيت خطورة كرة سدّدها مارتين دوكش مهاجم نادي فيردر بريمن، لكن الدولي الجزائري أخطأ وعانقت كرته شباك زميله يان سومر حامي عرين فريقهما بوروسيا مونشنغلادباخ. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بعد هذه الخسارة، يجمع 12 نقطة رفقة نادي فيردر بريمن في المركز الثامن. لكن النادي الأخير يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+5/+1)، ما يعني أن فريق بن سبعيني يشغل الرّتبة التاسعة.

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