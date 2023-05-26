بِالفيديو: بن شيخة لا يُحسن اللّغتَين الإنجليزية والسواحلية أم ماذا؟

صدر عن مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة سلوك طريف، لحظة وصول فريقه إلى مدينة دار السلام التنزانية.

ويستعدّ فريق “سوسطارة” لِمواجهة المُضيّف نادي يانغ أفريكانز التنزاني مساء الأحد المقبل، لِحساب نهائي كأس “الكاف” ذهاب.

وأظهرت صور شريط فيديو مُتداول هرولة رجال الإعلام التنزاني نحو المدرب بن شيخة، في مطار هذا البلد الذي يقع في شرق القارّة السّمراء. ولكن التقني الجزائري ردّ قائلا إنه ليس المسؤول الفني الأوّل لِفريق الأحمر والأسود، ثمّ نادى على زميله فريد زميتي، وقال للإعلاميين: “هذا هو مدرب اتحاد العاصمة” (اضغط هنا)!

ومعلوم أن بن شيخة يشغل منصب مدرب رئيس في فريق اتحاد العاصمة، ويعمل زميتي مساعدا له.

والظّاهر أن عبد الحق بن شيخة أراد تفادي لغة لا يُتقنها، لأنّه تلقّى سؤالا من لدن أحد الإعلاميين التنزانيين خليطا من الإنجليزية والسواحلية. وهما اللّغتان الرّسميتان في تنزانيا.