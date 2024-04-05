بِالفيديو: بن طالب مُمرّرا حاسما

سطع نجم اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب سهرة الجمعة، في مباراة لِفريقه ليل الفرنسي.

وفاز فريق ليل بِنتيجة (3-1) على الزّائر أولمبيك مرسيليا، في مباراة لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة الفرنسية.

ووزّع متوسّط الميدان بن طالب تمريرة حاسمة، أثمرت بِالهدف الثاني لِفريقه ليل في الدقيقة الـ 71 (الفيديو). رافعا غلّته إلى ثلاث تمريرات حاسمة في مسابقة “اللّيغ 1” هذا الموسم.

وتابع الدولي الجزائري الآخر وصانع الألعاب آدم الوناس المباراة من دكّة بدلاء فريقه ليل، قبل أن تُمنح له فرصة المشاركة في الدقيقة الـ 88.

وبات فريق ليل يحوز 49 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي مرسيليا الرّتبة الـ 7 بِرصيد 39 نقطة.