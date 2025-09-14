بِالفيديو: بن طالب يُدشّن موسم التهديف

عودة موفّقة لِعبدلي

دشّن اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب مساء الأحد، موسمه التهديفي بِزي نادي ليل الفرنسي.

وتفوّق فريق ليل بِنتيجة (2-1) على ضيفه نادي تولوز، في مباراة لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة الفرنسية.

ودخل متوسط الميدان بن طالب إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 81، وأنقذ فريقه ليل بعد تسع دقائق من فخّ الخسارة، وبِهدف من ركلة جزاء (الفيديو). قبل أن يُضيف زميله إيتان مبابي (شقيق كيليان مبابي) هدف الفوز في الدقيقة الـ 90+8.

وشارك المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي أساسيا، بِزي نادي ليل.

وطرد الحكم لاعبا من فريق تولوز في الدقيقة الـ 80.

وفي لقاء آخر، عاد اللاعب الدولي الجزائري حمد عبدلي إلى المنافسات، بعد إصابة تعرّض لها على مستوى الظهر في منتصف أوت الماضي.

وأنقذ صانع الألعاب عبدلي فريقه أونجي من مصيدة الخسارة، وسجّل له هدف التعادل بِهدف لِمثله أمام المضيّف نادي ماتز، ومن ركلة جزاء في الدقيقة الـ 90.

وإذا كان عبدلي قد شارك بديلا انطلاقا من الدقيقة الـ 71، فإن مواطنه وزميله القائد ومتوسط الميدان هاريس بلقبلة، لعب أساسيا بِألوان فريق أونجي.

ويملك ليل 10 نقاط في المركز الـ 2، ويحوز تولوز 6 نقاط في الرتبة الـ 9، ويشغل أونجي المركز الـ 11 بِرصيد 5 نقاط، ويملك ماتز نقطة وحيدة في الرتبة الـ 18 والأخيرة.