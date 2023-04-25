بِالفيديو: بن عياد يُهدي إلى الترجي فوزا ثمينا

أهدى اللاعب الدولي الجزائري رياض بن عياد مساء الثلاثاء إلى فريقه الترجي التونسي فوزا ثمينا.

وتغلّب الترجي بِهدف لِصفر على ضيفه النجم الساحلي، لِحساب الجولة الـ 4 من مرحلة اللّقب في البطولة التونسية.

وسجّل المهاجم بن عياد هدف الترجي في الدقيقة الـ 60، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وقبل ذلك بِسبع دقائق، جلب مواطنه وزميله المدافع محمد الأمين توغاي ركلة جزاء للترجي (عُرقل داخل منطقة العمليات)، لكن صانع الألعاب محمد علي بن رمضان أهدرها.

واستعان اتحاد الكرة التونسي بِطاقم جزائري لِإدارة هذه المباراة المُثيرة، وهم: حكم الساحة مصطفى غربال ومُساعداه سيد علي إبراهيم الحملاوي وحمزة بوزيت، ولطفي بكواسة في منصب حكم رابع.

وبات الترجي بعد هذا الانتصار يجمع 11 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا بِنقطة واحدة عن النجم الساحلي مُتصدّر لائحة الترتيب.