بِالفيديو: بن عياد يُهدي الفوز إلى الترجي

رياض بن عياد يحتفل بِهدفه في مرمى الملعب التونسي.

أهدى اللاعب الدولي الجزائري رياض بن عياد بعد ظهيرة الأربعاء، فوزا ثمينا إلى فريقه الترجي الرياضي التونسي.

وانتصر الترجي بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي الملعب التونسي، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة العاشرة من عمر البطولة المحلّية.

وسجّل رياض بن عياد الهدف الأخير للترجي في الدقيقة الـ 80، وهو أوّل توقيع له في بطولة تونس للموسم الجاري.

وقبل ذلك في الدقيقة الـ 33، جلب الدولي الجزائري ركلة جزاء، حوّلها زميله المهاجم محمد علي بن رمضان إلى هدف.

وشهدت المباراة طرد لاعبَين من فريق الملعب التونسي، في الدقيقتَين الـ 35 والـ 48.

وكان المهاجم بن عياد قد سجّل أحد هدفَي المنتخب الوطني الجزائري، في مقابلته الودّية أمام الفريق الإيراني، شهر جوان الماضي بِقطر.

وبات الترجي بعد هذا الفوز يحوز 21 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد النجم الساحلي بِفارق 4 نقاط. ويشغل الملعب التونسي الرّتبة الـ 6 بِرصيد 10 نقاط.