بِالفيديو: بن ناصر يصل إلى مقرّ الميلان لِتجديد العقد وهذه هي تفاصيله

انتقل اللاعب الدولي الجزائري إلى مقرّ ناديه ميلان آسي الإيطالي مساء الخميس، من أجل تجديد العقد.

وكان متوسّط الميدان الجزائري (25 سنة) يرتبط مع نادي “الروسونيري” بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024. مع استلام أجرة سنوية قيمتها 1.5 مليون أورو.

ووفقا للصحافة الإيطالية، فإن العقد الجديد مُدِّدَ إلى غاية صيف 2027، مع رفع قيمة الرّاتب السنوي إلى رقم 4.5 مليون أورو (تشمل المنح وخالية من الضّرائب). وأيضا تفعيل الشرط الجزائي انطلاقا من صيف 2024، بِعبارة أخرى، يُسدّد أيّ طرف إلى الآخر مبلغ 50 مليون أورو، إذا أراد فسخ العقد قبل الآوان.