بِالفيديو: بن ناصر يفتتح عدّاد التهديف بِشارة القائد ولقب والدته

تألّق اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سهرة السبت، تسجيلا وتمريرا. في مباراة لِحساب الجولة الـ 36 من عمر البطولة الإيطالية.

وارتدى بن ناصر قميصا بِلقب والدته “بن سحنون“، وحمل أيضا شارة قائد الفريق. كما تُظهره الصورة المُدرجة أدناه.

وفاز فريق ميلان آسي على ضيفه نادي كلياري، بِنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجّل إسماعيل بن ناصر الهدف الأوّل للميلان في الدقيقة الـ 35 (الفيديو)، وصنع الرابع بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 83 (الفيديو).

وافتتح بن ناصر عدّاد التهديف هذا الموسم، عِلما أنه عاد إلى المنافسات في ديسمبر الماضي، بعد غياب طويل بِسبب تعرّضه لِإصابة خطيرة في الرّكبة، كما ابتعد في الشهر الموالي عن المسابقات الإيطالية لِخوضه “كان” كوت ديفوار. دون إغفال أنه ينشط في منصب متوسّط ميدان دفاعي.

وارتفع رصيد ميلان آسي إلى 74 نقطة في المركز الـ 2، ويشغل نادي كالياري الرّتبة الـ 15 بِرصيد 33 نقطة.