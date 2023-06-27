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رياضة

بِالفيديو: بن ناصر يُؤدّي مناسك الحجّ فوق كرسي مُتحرّك

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن ناصر يُؤدّي مناسك الحجّ فوق كرسي مُتحرّك
ح.م
إسماعيل بن ناصر رفقة نغولو كانتي بِالبقاع المُقدّسة.

يُؤدّي اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر هذه الأيّام، فريضة الحجّ.

وفي شريط فيديو مُتداول، الثلاثاء، ظهر بن ناصر بِالبقاع المُقدّسة، رفقة اللاعب الدولي الفرنسي نغولو كانتي.

وبدا كانتي يحمل عُكازَي بن ناصر الجالس فوق كرسي مُتحرّك، ذلك أن متوسّط ميدان المنتخب الوطني الجزائري ونادي ميلان آسي الإيطالي مُصاب على مستوى الرّكبة، وأجرى في منتصف ماي الماضي عملية جراحية ناجحة، ولن يعود إلى المنافسات الرّسمية حتّى يُشرف العام الحالي على نهايته. كما تُبرزه صور شريط الفيديو (إضغط هنا).

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