بِالفيديو: بن ناصر يُبْهِرُ الصّحافة الإيطالية وجماهير الميلان

امتدحت الصحافة الإيطالية اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، بعد مساهمته بِقوّة في تأهيل فريق ميلان آسي لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وترك متوسط الميدان بن ناصر بصمة قوية في فوز الميلان بِرباعية نظيفة على الزائر نادي سالزبورغ النمساوي، سهرة الأربعاء. وحجز مقعد في ثمن نهائي رابطة الأبطال.

“من الضرورة التأكيد على القيمة الفنية العالية لِبن ناصر. الإدارة تعرف ذلك جيّدا. هذا اللاعب يُقدّم أشياءً عظيمة فوق المستطيل الأخضر. على مسؤولي النادي عدم التماطل في تجديد عقد أحد أفضل أسلحة خطّ الوسط في العالم هذه الأيّام”. يقول كاتب مقالة رأي في موقع “ميلان نيوز” الإيطالي عن الدولي الجزائري، بعد مواجهة “الروسونيري” ونادي سالزبورغ.

وكسب بن ناصر مكانة محترمة لدى جماهير الميلان، بِدليل أنه غادر أرضية الميدان حين استبداله في مواجهة سالزبورغ، تحت تصفيقات أنصار مُمثّل الكرة الإيطالية. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

بِدوره، كتب إسماعيل بن ناصر في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تارخ النادي، وقوّة المجموعة، وشغف الجماهير، وصنع جوّ مُثير. شكرا للجميع. دعونا نُحلّق نحو الدور ثمن النهائي”.

قد يُواجه محرز

بلغ اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي الإيطالي سهرة الأربعاء، الدور ثمن النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وفاز الميلان بِنتيجة (4-0) على الضيف نادي سالزبورغ النمساوي، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِرابطة الأبطال الأوروبية.

وشارك متوسط الميدان بن ناصر أساسيا في هذه المواجهة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 69، تاركا فريقه “الروسونيري” مُتقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

ولعب إسماعيل بن ناصر كل مقابلات دور المجموعات (ستّ لقاءات) أساسيا.

وعن الفوج ذاته، تغلّب فريق تشيلسي الإنجليزي بِنتيجة (2-1) على الزّائر نادي دينامو زغرب الكرواتي.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- تشيلسي 13ن

2- ميلان آسي 10ن

3- سالزبورغ 6ن

4- دينامو زغرب 4ن

وهكذا تأهّل فريقا تشيلسي الإنجليزي وميلان آسي الإيطالي لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويتحوّل نادي سالزبورغ النمساوي إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما خرج دينامو زغرب الكرواتي من المضمار.

وكان الدولي الجزائري الآخر رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي قد تأهّلا في تاريخ سابق، للدور ثمن النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا. مع تسجيل إنهاء نادي “الأزرق السّماوي” لِدور المجموعات في صدارة الترتيب.

وتُسحب قرعة ثمن نهائي رابطة الأبطال الإثنين المقبل، بينما تُجرى مقابلات الذهاب في الـ 14 والـ 15 والـ 21 والـ 22 من فيفري القادم، وتُقام مواجهات العودة في الـ 7 والـ 8 والـ 14 والـ 15 من مارس المقبل.

وتنصّ لوائح المنافسة بِخصوص هذه المحطّة، على تنظيم لقاءات العودة بِملاعب الأندية التي تصدّرت لائحة ترتيب دور المجموعات، وعدم تصادم فريقَين من البلد ذاته، أو ناديَين شاركا مع بعض في فوج واحد. ما يفيد أن محرز يُمكنه أن يُواجه بن ناصر في ثمن النهائي.

وتمثّلت أسماء أندية ثمن النهائي في:

التي تصدّرت لائحة الترتيب: مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام من إنجلترا، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، ونابولي الإيطالي، وبورتو رفقة بنفيكا من البرتغال.

التي احتلّت مركز الوصافة: ميلان آسي والإنتر الإيطاليان، وليفربول الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند ولايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت من ألمانيا، وبروج البلجيكي.

معاتبة المدرب

حمّلت الصّحافة الإيطالية المدرب ستيفانو بيولي مسؤولية خسارة فريقه ميلان آسي أمام المضيف نادي تورينو، بِسبب عدم إشراكه اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أساسيا.

ودخل متوسط الميدان بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 70، وحينها كان فريقه الميلان مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-2)، وهي الحصيلة النهائية للمباراة، التي لُعبت بِرسم الجولة الـ 12 من عمر البطولة الإيطالية سهرة الأحد.

وقال المدرب ستيفانو بيولي في مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة، ونقل تفاصيله الإعلام الإيطالي: “بن ناصر يملك قدرات فنّية مُعتبرة ولا يُمكن تجاهلها، ولكن فريقنا ليس رهينة لِهذا اللاعب. جرّبتُ في مباراة اليوم خطّة الاعتماد على الظهيرَين لِتغذية الهجوم”.

وأضاف مدرب فريق “الروسونيري”: “يوجد سبب آخر لِعدم إشراك بن ناصر أساسيا، وهو أنّني حاولت تدوير اللاعبين، لِأننا نخوض موسما بِمنافسات مُكثّفة”. في إشارة إلى إراحة اللاعب الدولي الجزائري لِأن الميلان تنتظره مباراة حاسمة سهرة الثلاثاء المقبل، أمام الضيف نادي سالزبورغ النمساوي، بِرسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا. حيثما ما زال مُمثّل الكرة الإيطالية لم يتأهّل بعد لِثمن النهائي، وقد يُقصى في حال أيّ تهاون (7 نقاط للميلان و6 نقاط لِسالزبورغ).

ونقلت الصحافة الإيطالية على لسان اللاعب الدولي المُعتزل ومتوسط ميدان الميلان سابقا ماسيمو أمبروزيني، قوله إن بن ناصر كان بِإمكانه تقديم حلول كثيرة للمدرب بيولي في مواجهة تورينو، لو لعب أساسيا.

وبعد هذه الخسارة، تراجع فريق ميلان آسي إلى المركز الثالث، بِفارق 6 نقاط عن رائد ترتيب بطولة إيطاليا نادي نابولي.

وشارك إسماعيل بن ناصر في 9 مقابلات أساسيا، لِحساب منافسة البطولة الإيطالية للموسم الحالي. وسجّل هدفا.

على وشك مُرافقة محرز

أنعش فريق ميلان آسي الإيطالي سهرة الثلاثاء فرص بلوغ الدور ثمن النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وفاز الميلان بِرباعية نظيفة خارج القواعد على نادي دينامو زغرب الكرواتي، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وشارك متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن أساسيا في هذه المباراة، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ 70، وحينها كان فريقه “الروسونيري” مُتقدّما في النتيجة بِأربعة أهداف لِصفر.

وعن الفوج الخامس ذاته، تغلّب فريق تشيلسي الإنجليزي بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي سالزبوغ النمساوي.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- تشيلسي 10ن

2- ميلان آسي 7ن

3- سالزبورغ 6ن

4- دينامو زغرب 4ن

وفي الجولة السادسة والأخيرة سهرة الثاني من نوفمبر المقبل، يلعب بن ناصر وفريقه الميلان مع الضيف نادي سالزبورغ النمساوي. ويتبارى فريق تشيلسي الإنجليزي بِميدانه مع نادي دينامو زغرب الكرواتي.

وهكذا تأهلّ فريق تشيلسي لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، بينما يبقى ميلان آسي الفريق الأقرب إلى خطف البطاقة الثانية. عِلما أن ثالث الترتيب يتحوّل إلى منافسة الدوري الأوروبي، ويُودّع صاحب المركز الأخير السّباق.

وبات إسماعيل بن ناصر على وشك مرافقة مواطنه الجناح رياض محرز إلى الدور ثمن نهائي، بعد تأهّلِ قائد “الخضر” قبل هذه الجولة مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

في انتظار الردّ

شهدت المفاوضات بين إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي ولاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الأربعاء، فصلا جديدا.

ومعلوم أن المفاوضات بين الطرفَين تجاوزت فترة السنة من الزمن.

وعرضت إدارة نادي الميلان مُقترحا جديدا، يقضي بِرفع راتب متوسط الميدان بن ناصر إلى 4 ملايين أورو سنويا. بعدما قدّمت مبلغ 3 ملايين أورو سنويا في فصل سابق من المفاوضات، ورفضه الدولي الجزائري.

ويرتفع المبلغ الجديد إلى أكثر من 4 ملايين أورو، بِضخّ قيمة مالية أخرى تتمثّل في المنح. يقول موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي في تقرير له نشره، الأربعاء. الذي لم يذكر رد فعل إسماعيل بن ناصر، واكتفى بِالإشارة إلى دمج مسؤولي الميلان في المقترح أمر التمديد حتى صيف 2026.

عرض فوق الطاولة

يلعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مواجهتَي “الخضر” أمام غينيا كوناكري ونيجيريا، والغموض ما زال يلفّ مصيره مع ناديه ميلان آسي الإيطالي.

وتحدّث الإعلام الإيطالي عن جديد متوسط الميدان الجزائري في أحدث تقارير له، على غرار القناة التلفزيونية “سبورت ميديا سات”، التي قالت إن بن ناصر رفض المُقترح الذي تقدّمت به إدارة الميلان، والقاضي بِتمديد العقد من صيف 2024 إلى الـ 30 من جوان 2026، ورفع راتبه السنوي من 1.7 مليون أورو إلى 3 ملايين أورو.

وأضافت أن الدولي الجزائري مُصرّ على استلام أجرة لا تقلّ عن 4 ملايين أورو سنويا، نظير تجديد العقد.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تُراقب الوضع عن قُرب، ومُستعدّة لِتلبية مطالب إسماعيل بن ناصر، وتنتظر إشارة من الدولي الجزائري، لِترتيب إجراءات إبرام الصفقة. مع التذكير بِأن بند تسديد مبلغ 50 مليون أورو في حال تغيير الوجهة قبل انقضاء مدّة العقد، لم يعد مُدوَّنا في العقد الذي يربط بن ناصر بِإدارة “الروسونيري”.

شروط لِتجديد العقد

ما زال اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر يرفض تجديد العقد، مع ناديه ميلان آسي بطل إيطاليا.

ويرتبط متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) مع الميلان بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024. وبِأجرة سنوية تقترب من رقم 1.8 مليون أورو.

ورفض بن ناصر مُؤخّرا عرضا قدّمه المدير الرياضي لِفريق “الروسونيري” باولو مالديني، فحواه: تمديد العقد إلى غاية صيف 2026، ورفع الراتب إلى رقم 3 ملايين أورو.

ووفقا لِأحدث التقارير الصحفية الإيطالية، فإن بن ناصر يُطالب بِأجرة تُناسب مستواه الفني العالي، مضمونها مبلغ لا يقلّ عن 4 ملايين أورو سنويا.

ولم تغلق إدارة الميلان باب المفاوضات، على أمل التوصّل إلى اتّفاق نهائي بينها وبين بن ناصر قبل نهاية السنة الحالية. وفقا للمصادر ذاتها.

وساهم إسماعيل بن ناصر بِقسط وافر في إحراز فريق ميلان آسي لقب البطولة الإيطالية 2021-2002. كما نال مُؤخّرا جائزة أحسن لاعب في الفريق لِشهر أوت المنصرم، وعيّنه الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم رجل مباراة رابطة الأبطال بين الميلان والضيف دينامو زغرب الكرواتي، الأربعاء الماضي.