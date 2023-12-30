بِالفيديو: بن ناصر يُدشّن عدّاد التمريرات الحاسمة

دشّن اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مساء السبت، عدّاد التمريرات الحاسمة بِزيّ نادي ميلان آسي الإيطالي.

ووزّع متوسّط الميدان بن ناصر تمريرة حاسمة، أثمرت بِهدف ثمين لِمصلحة فريقه الميلان في مرمى الزّائر نادي ساسولو، وذلك عند الدقيقة الـ 59 من عمر مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 18 لِبطولة إيطاليا (الفيديو).

ويُشير تاريخ الـ 13 من مارس الماضي، إلى موعد آخر تمريرة حاسمة للدولي الجزائري. وكانت في مباراة البطولة الإيطالية للموسم المُنصرم، جمعت بين فريقه ميلان آسي والضّيف نادي سالرنيتانا.

وبعد شهرَين من ذلك، تعرّض بن ناصر لِإصابة خطيرة في الرّكبة، أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأبعدته عن الميادين حتّى مطلع ديسمبر الحالي.

وكاد بن ناصر يُسجّل هدفا في هذه المباراة، بعدما راوغ لاعبي فريق ساسولو، وسدّد كرة قوية انحرفت قليلا عن مرمى الحارس أندريا كونسيلي (الفيديو).

وبات بن ناصر وقد شارك في 5 مقابلات رسمية على مستوى الأندية، يوجد بينها مواجهتان خاضهما أساسيا. وقد يرتفع الرّقم إلى 6 لقاءات، إذا سمح النّاخب الوطني جمال بلماضي للاعبه بِخوض مواجهة “الروسونيري” ونادي كالياري، في منافسة كأس إيطاليا الثلاثاء المقبل.

وتمنح هذه المؤشّرات الإيجابية دعما معنويا قويا لِإسماعيل بن ناصر، عشية خوضه مع “مُحاربي الصّحراء” نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

ونعود إلى مباراة الميلان وساسولو، فقد أخرج المدرب ستيفانو بيولي لاعبه بن ناصر في الدقيقة الـ 63، واستبدله بِزميله متوسّط الميدان ياسين عدلي.

وفاز نادي ميلان آسي بِهدف لِصفر، فبات يجمع 36 نقطة في المركز الـ 3. ويشغل فريق ساسولو الرّتبة الـ 16 بِرصيد 16 نقطة.