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رياضة

بِالفيديو: بن ناصر يُروّض “السَّبْعَ المُدْهِشَ”!

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن ناصر يُروّض “السَّبْعَ المُدْهِشَ”!
ح.م
بن ناصر يتلاعب بـ "ملك الغابة" مثل مداعبته للكرة!

ظهر اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم خطّ وسط فريق ميلان آسي بطل إيطاليا، وهو يُروّض أسدا ضخم الجثّة!

وكان بن ناصر بِرفقة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني ماريانو دياز، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ويقضي بن ناصر ودياز هذه الأيّام عطلة مُؤقّتة، بِسبب إيقاف المنافسات المحلّية في إيطاليا وإسبانيا، وهو القرار الذي تزامن مع تنظيم منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وتنتظر إسماعيل بن ناصر وفريقه الميلان ثلاث مقابلات ودّية أمام أرسنال وليفربول من إنجلترا وآيندهوفن الهولندي، في الـ 13 والـ 16 والـ 30 من ديسمبر المقبل، على التوالي.

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