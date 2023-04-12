بِالفيديو: بن ناصر يُهدي إلى الميلان فوزا أوروبيا

إسماعيل بن ناصر يحتفل بِهدفه ضد نادي نابولي.

سجّل اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سهرة الثلاثاء الهدف الوحيد، لِفريقه ميلان آسي في مرمى نادي نابولي الإيطاليَين.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الدور ربع النّهائي ذهاب، من عمر منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

وأمضى متوسّط الميدان بن ناصر الهدف الوحيد وتوقيع الفوز في الدقيقة الـ 40، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ولم يسبق للدولي الجزائري هزّ الشّباك في مسابقة رابطة أبطال أوروبا، ولو أن الطّبعة الحالية هي أوّل نسخة يُشارك فيها.

ويُشير تاريخ الـ 21 من أوت الماضي إلى موعد آخر هدف وقّعه بن ناصر، وكان خارج القواعد أمام نادي أطلنطا في البطولة الإيطالية.

واستبدل المدرب ستيفانو بيولي لاعبه الجزائري في الدقيقة الـ 67، ويُرجّح أن يكون مردّ ذلك تلقّي بن ناصر بطاقة صفراء في الدقيقة الـ 60.

وطرد الحكم الرّوماني إستفان كوفاكس اللاعب الكاميروني فرانك أنغيسا متوسّط ميدان فريق نابولي في الدقيقة الـ 74، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وتُجرى مباراة العودة بِملعب “دييغو مارادونا” التابع لِنادي نابولي، سهرة الثلاثاء المقبل.