بِالفيديو: بن يطو يُقصي بونجاح ويبلغ نهائي كأس قطر

تأهّل اللاعب الجزائري محمد بن يطو وفريقه الوكرة مساء الأربعاء، لِنهائي منافسة كأس قطر لِكرة القدم.

وفاز فريق الوكرة بِواقع ركلات الترجيح (4-5) على نادي السد، بعد انتهاء مباراة نصف النّهائي في وقتها الأصلي بِنتيجة التعادل (2-2). عِلما أن لوائح المسابقة لا تنصّ على وجود وقت إضافي بِشوطَيه.

وكان الفريق السد متقدّما بِهدفَين أمضاهما في الدقيقتَين الـ 12 والـ 27، وعاد نادي الوكرة من بعيد، وهزّ الشّباك بِهدفَين في الدقيقتَين الـ 73 والـ 90+3.

وخاض المهاجم بن يطو كامل أطوار هذه المباراة، ونجح في تسجيل ركلة الجزاء الثانية لِفريقه الوكرة (الفيديو).

ومنذ التحاقه بِنادي الوكرة في صيف 2019، لم يسبق لِمحمد بن يطو تنشيط نهائي منافسة قطرية أو إحراز لقب هناك. وبِالمقابل افتكّ أربعة تتويجات مع وفاق سطيف أبرزها كأس رابطة أبطال إفريقيا 2014.

وفي الطرف الآخر، تابع المهاجم بغداد بونجاح المباراة من دكّة بدلاء فريقه السد.

ويتبارى فريق الوكرة في نهائي كأس قطر لاحقا، مع الفائز من مواجهة فريقَي الغرافة والريان.