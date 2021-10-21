بِالفيديو: بن يطو يُهدي الفوز للوكرة
أهدى اللاعب الجزائري محمد بن يطو فريقه الوكرة مساء الخميس، فوزا ثمينا وساحقا بِنتيجة (4-1) على الضيف نادي الدحيل.
ولُعبت هذه المباراة المتأخرة، بِرسم الجولة الخامسة من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.
وسجّل بن يطو الهدف الثاني لِفريقه الوكرة الدقيقة الـ 61، كما صنع الهدفَين الأوّل والرّابع بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 45 والـ 88.
ورفع محمد بن يطو غلّته إلى 3 أهداف بِزيّ فريق الوكرة، في البطولة القطرية نسخة 2021-2022.
وبات فريق الوكرة بعد هذا الانتصار، يجمع 11 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي الدحيل الرّتبة الـ 2 بِرصيد 15 نقطة.
🎥 | هدف #الوكرة الثاني عن طريق
اللاعب @MohamedBenyett8 🇩🇿 #الوكرة_الدحيل 1-2
الجولة 5 | #دوري_نجوم_QNB #الوكرة_الدحيل pic.twitter.com/QmZVCbc8sO
— نادي الوكرة الرياضي (@alwakrah_sc) October 21, 2021
🎥 | هدف #الوكرة الأول
عبر جيلسون دالا🇦🇴 في الدقيقة 45 … #دوري_نجوم_QNB#الوكرة_ الدحيل pic.twitter.com/qX554xD1Gm
— نادي الوكرة الرياضي (@alwakrah_sc) October 21, 2021
🎥 | هدف #الوكرة الرابع عن طريق
اللاعب حازم احمد #الوكرة_الدحيل 1-4
الجولة 5 | #دوري_نجوم_QNB #الوكرة_الدحيل pic.twitter.com/aa0ca1Jze3
— نادي الوكرة الرياضي (@alwakrah_sc) October 21, 2021