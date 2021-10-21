بِالفيديو: بن يطو يُهدي الفوز للوكرة

أهدى اللاعب الجزائري محمد بن يطو فريقه الوكرة مساء الخميس، فوزا ثمينا وساحقا بِنتيجة (4-1) على الضيف نادي الدحيل.

ولُعبت هذه المباراة المتأخرة، بِرسم الجولة الخامسة من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.

وسجّل بن يطو الهدف الثاني لِفريقه الوكرة الدقيقة الـ 61، كما صنع الهدفَين الأوّل والرّابع بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 45 والـ 88.

ورفع محمد بن يطو غلّته إلى 3 أهداف بِزيّ فريق الوكرة، في البطولة القطرية نسخة 2021-2022.

وبات فريق الوكرة بعد هذا الانتصار، يجمع 11 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي الدحيل الرّتبة الـ 2 بِرصيد 15 نقطة.