-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: بن يطو يُهدي الفوز للوكرة

علي بهلولي
  • 177
  • 0
بِالفيديو: بن يطو يُهدي الفوز للوكرة
بن يطو (رقم "9") في مواجهة فريق الدحيل (صورة نادي الوكرة)

أهدى اللاعب الجزائري محمد بن يطو فريقه الوكرة مساء الخميس، فوزا ثمينا وساحقا بِنتيجة (4-1) على الضيف نادي الدحيل.
ولُعبت هذه المباراة المتأخرة، بِرسم الجولة الخامسة من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.
وسجّل بن يطو الهدف الثاني لِفريقه الوكرة الدقيقة الـ 61، كما صنع الهدفَين الأوّل والرّابع بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 45 والـ 88.
ورفع محمد بن يطو غلّته إلى 3 أهداف بِزيّ فريق الوكرة، في البطولة القطرية نسخة 2021-2022.
وبات فريق الوكرة بعد هذا الانتصار، يجمع 11 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي الدحيل الرّتبة الـ 2 بِرصيد 15 نقطة.

مقالات ذات صلة
0-14.. فوز تاريخي لِإناث “الخضر”

0-14.. فوز تاريخي لِإناث “الخضر”

بن سبعيني يقترب من العودة إلى المنافسة

بن سبعيني يقترب من العودة إلى المنافسة

سليماني يغيب

سليماني يغيب

“الفيفا” تمنح 3 حكام جزائريين جدد الشارة الدولية

“الفيفا” تمنح 3 حكام جزائريين جدد الشارة الدولية

ثالث خسارة قارّية لِفريق بن ناصر

ثالث خسارة قارّية لِفريق بن ناصر

هذه أبرز صفقات واستقدامات أندية المحترف الأول في الموسم الجديد

هذه أبرز صفقات واستقدامات أندية المحترف الأول في الموسم الجديد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد