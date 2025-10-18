بِالفيديو: بوداوي يفتتح عدّاد التهديف

افتتح اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي مساء السبت عدّاد التهديف، بِزي نادي نيس الفرنسي.

وفاز فريق نيس بِنتيجة (3-2) على الضيف نادي ليون، في مباراة الجولة الثامنة من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل متوسط الميدان بوداوي الهدف الأخير لِفريقه نيس، في الدقيقة الـ 55 (الفيديو).

ويحوز بوداوي الآن رصيد هدف وتمريرتَين حاسمتَين، في مسابقة “الليغ 1” نسخة 2025-2026.

وفي الطرف المقابل، دخل المهاجم الدولي السابق رشيد غزال إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 68، مع الإشارة إلى أن فريقه ليون أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ 53.

وأمسى فريق نيس يحوز 11 نقطة في الرتبة الثامنة، ويتموقع نادي ليون في المركز الرابع بِرصيد 15 نقطة.