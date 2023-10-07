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رياضة

بِالفيديو: بوداوي يُسجّل ضدّ أوكيجة ويُهدي فوزا لِنيس

علي بهلولي
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بِالفيديو: بوداوي يُسجّل ضدّ أوكيجة ويُهدي فوزا لِنيس
ح.م

أهدى اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي فريقه نيس الفرنسي مساء السبت، فوزا ثمينا.

وتغلّب فريق نيس بِهدف لِصفر على المُضيّف نادي ماتز، في مباراة لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل متوسّط الميدان بوداوي الهدف الوحيد في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 14، مُفتتحا العدّاد في بطولة “اللّيغ 1” للموسم الجاري. عِلما أن فريق ماتز حمى عرينه الحارس الدولي الجزائري السّابق ألكسندر أوكيجة (الفيديو).

وعكس بوداوي، تابع المدافع يوسف عطال اللّقاء من دكّة البدلاء، بينما دخل المهاجم بدر الدين بوعناني إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 84.

وفي الطرف المُقابل، استفاد المدافع كيفين قيطون من فرصة اللّعب في نادي ماتز، انطلاقا من الدقيقة الـ 70.

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