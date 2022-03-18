بِالفيديو: بودبوز وركلات الجزاء على طريقة “سقراط” و”سينيوري”

عاد اللاعب الدولي الجزائري السابق رياض بودبوز سهرة الجمعة، لِيسجّل الأهداف من ركلة جزاء، بعد إخفاقَين سابقَين.

وتعادل فريق سانت إيتيان بِنتيجة (1-1) مع الضيف نادي تروا، لِحساب الجولة الـ 29 من عمر البطولة الفرنسية.

وتمكّن صانع الألعاب بودبوز من معادلة كفّة النتيجة لِمصلحة فريقه سانت إيتيان، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 67.

وكان تاريخ آخر مرّة نفّذ فيها بودبوز ركلة جزاء في مباراة رسمية، وأخفق فيهما، يُشير إلى الـ 20 من ديسمبر 2020 والـ 17 من جانفي 2021، في مقابلتَي البطولة الفرنسية لِفريقه سانت إيتيان أمام الزائر نيم والمضيف ستراسبورغ، على التوالي.

بينما يُشير تاريخ آخر مرّة وفّق فيها بودبوز في التسجيل من ركلة جزاء، إلى الـ 21 من ديسمبر 2019. في مباراة البطولة الفرنسية لِفريقه سانت إيتيان أمام المضيف ستراسبورغ (مُجدّدا).

ورفع رياض بودبوز غلّته إلى 3 أهداف بِألوان فريق الأخضر والأبيض، في منافسة “اللّيغ 1” للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 4 أهداف وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، نسخة 2021-2022.

ودأب رياض بودبوز على تنفيذ ركلات الجزاء بِطريقة مُميّزة، حيث لا يبتعد كثيرا عن الكرة. وهي حركة فنية اشتهر بها النجمان البرازيلي الرّاحل سقراط (سكراتس)، والإيطالي جوسيبي سينيوري (الروابط الإلكترونية الأربعة المُدرجة أدناه/ في الثاني بِالضّغط على عبارة Regarder sur Youtube حتى تظهر الشاشة).

وفي الطرف المقابل، دخل المدافع الجزائري المغترب ياسر لعروسي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 63، وحينها كان فريقه تروا متقدّما في النتيجة بـ (0-1).

وبات فريق تروا بعد هذا التعادل، يجمع 29 نقطة في المركز الـ 15. ويشغل نادي سانت إيتيان الرّتبة الـ 18 بِرصيد 27 نقطة.