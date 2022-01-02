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رياضة

بِالفيديو: بودبوز يتألّق تسجيلا وتمريرا

علي بهلولي
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بِالفيديو: بودبوز يتألّق تسجيلا وتمريرا
بودبوز (أقصى اليمين) يحتفل مع زملائه بِهدف مُسجّل ضد فريق جورا سود فوت (صورة نادي سانت إيتيان)

أهدى اللاعب الدولي الجزائري السابق رياض بودبوز مساء الأحد فريقه سانت إيتيان، تأشيرة التأهّل للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس فرنسا.

وفاز فريق سانت إيتيان بِنتيجة عريضة (1-4) على نادي جورا سود فوت، الذي ينتمي إلى بطولة الدرجة الرابعة. في إطار الدور الـ 16 لِمنافسة كأس فرنسا.

وسجّل صانع الألعاب بودبوز الهدف الأخير لِفريقه سانت إيتيان في الدقيقة الـ 86، وصنع الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 13. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

وبات رياض بودبوز وقد دشّن عدّاد التهديف بِزيّ فريق سانت إيتيان الفرنسي، في كلّ المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم. فيما أضاف التمريرة الحاسمة الثانية إلى رصيده، بعد الأولى الخاصة بِالبطولة.

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