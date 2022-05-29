بِالفيديو: بودبوز يُهدر ركلة جزاء وفريقه يسقط.. والجماهير “تثور”

شهدت مباراة فريق سانت إيتيان وضيفه نادي أوكسير الفرنسيَين مساء الأحد، أعمال شغب.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم إياب مواجهتَي السد، وانتهت بِنتيجة التعادل (1-1)، بعد الوقت الأصلي والإضافي. قبل أن يحسمها فريق أوكسير لِمصلحته بِواقع ركلات الترجيح (4-5). عِلما أن لقاء الذهاب انتهى كذلك بِحصّة التعادل (1-1).

وكان فريق سانت إيتيان قد تموقع في المركز الـ 18 لِبطولة القسم الأوّل الفرنسي، فيما شغل نادي أوكسير الرّتبة الثالثة في دوري الدرجة الثانية. وهو وراء تنظيم هذه المباراة كما تنصّ عليه لوائح المنافسة.

وهكذا صعد الزّائر فريق أوكسير إلى بطولة القسم الأوّل الفرنسي، نظير سقوط نادي سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية.

واجتاح أنصار سانت إيتيان أرضية الميدان بعد نهاية المباراة، غاضبين بعد سقوط فريقهم إلى القسم الثاني، وحدثت عدّة أعمال شغب.

ودخل صانع الألعاب الجزائري رياض بودبوز إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80، من عمر مواجهة العودة. وحينها كان فريقه سانت إيتيان متعادلا بِهدف لِمثله.

وفشل بودبوز في هزّ الشباك خلال سلسلة ركلات الترجيح، وكان اللاعب الوحيد الذي لم يتمكّن من التسجيل.

وتنقضي مدّة عقد رياض بودبوز (32 سنة) مع نادي سانت إيتيان في الـ 30 من جوان المقبل، بعد أن التحق بِالفريق الفرنسي في صيف 2019.

وتأتي أعمال الشغب المُشار إليها بعد يوم واحد فقط، من سيناريو أسود مثيل بِالعاصمة باريس، في نهائي رابطة أبطال أوروبا، بين فريقَي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.