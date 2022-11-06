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رياضة

بِالفيديو: بودولسكي على طريقة هدف بلايلي في مرمى المغرب

علي بهلولي
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بِالفيديو: بودولسكي على طريقة هدف بلايلي في مرمى المغرب
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لوكاس بودولسكي

سجّل النجم السابق لِمنتخب ألمانيا لوكاس بودولسكي هدفا، يُذكّر بِالطريقة التي هزّ بها متوسط الميدان الهجومي الجزائري يوسف بلايلي شباك الحارس المغربي أنس الزنيتي.

وأمضى المهاجم لوكاس بودولسكي هدفه من بعد حوالي 60 مترا، في الدقيقة الـ 73 من عمر مباراة فريقه غورنيك زابزي والمضيف نادي بوغون شتشيتسين. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

ولُعبت هذه المباراة مساء السبت، بِرسم الجولة الـ 16 من عمر البطولة البولونية. وانتهت لِمصلحة نادي غورنيك زابزي بـ (1-4).

وكان لوكاس بودولسكي (37 سنة) أحد لاعبي منتخب ألمانيا، أثناء التتويج بِكأس العالم 2014 بِالبرازيل. فيما تُعتبر بولونيا بلده الأصلي حيث أبصر النّور عام 1985.

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