بِالفيديو: بولبينة وبلماضي ينتفضان

انتفض نادي الدحيل القطري مساء الإثنين، وترك الجزائريان المدرب جمال بلماضي والمهاجم عادل بولبينة بصمة واضحة.

وحصد نادي الدحيل القطري أول فوز في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، وكان بِنتيجة عريضة (4-1) ضد الزائر فريق أهلي دبي الإماراتي، ضمن إطار الجولة الرابعة، عن فوج غرب آسيا.

وسجّل بولبينة الهدف الثالث لفريق الدحيل عند الدقيقة الـ 57 (الفيديو)، رافعا رصيده في هذه المنافسة إلى ثلاثة أهداف.

ويتحوّل الرّقم إلى 5 أهداف و4 تمريرات حاسمة، في كل المسابقات الرسمية للأندية هذا الموسم.

وأهدر اللاعب البولوني كريستوف بياتك مهاجم الدحيل ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 68.

وفي لقاء آخر، غاب متوسط الميدان ياسين براهيمي عن فريقه الغرافة القطري، بِداعي الإصابة التي لم يُوضّح نوعيتها بِدقّة مدربه البرتغالي بيدرو مارتينز.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، يتخلّف نادي الغرافة بِهدفَين لِصفر أمام الزائر فريق الهلال السعودي.

وتشكّلت لائحة ترتيب فوج غرب آسيا مؤقّتا على النّحو التالي:

ووفقا للوائح منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة، وبعد تنظيم ثماني جولات عن كل فوج (مجموعتَين)، تتأهّل لِثمن النهائي الأندية الثمانية الأولى في ترتيب كلّ فوج، وتُقصى الفرق الأربعة الأخيرة.