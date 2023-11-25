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رياضة

بِالفيديو: بولحية يتغلّب على ديلور بِهدف استعراضي

علي بهلولي
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بِالفيديو: بولحية يتغلّب على ديلور بِهدف استعراضي
ح.م
فريد بولحية.

سجّل اللاعب الجزائري فريد بولحية مساء السبت هدفا استعراضيا، لِمصلحة فريقه الغرافة القطري.

وتغلّب نادي الغرافة بِنتيجة (1-2) على مُضيّفه فريق أم صلال، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة التاسعة من عمر البطولة القطرية.

وأمضى صانع الألعاب بولحية هدفه في الدقيقة الـ 40، بعد تسديدة مُتقنة للكرة من خارج منطقة العمليات، ارتطمت بِأحد عمودَي المرمى، قبل أن تسكن الزّاوية الـ 90 لِشباك حارس نادي أم صلال (الفيديو).

وللجولة الرّابعة على التّوالي في البطولة القطرية، يتمكّن بولحية من التسجيل. رافعا غلّته إلى 5 أهداف، فضلا عن حيازته رصيد 4 تمريرات حامسة.

للإشارة، فإن فريد بولحية (30 سنة) شارك مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، والأكيد يرغب في حضور نسخة كوت ديفوار شهر جانفي المقبل. خاصّة وأن جمال بلماضي يُمكنه جلب 27 لاعبا.

وغاب متوسّط الميدان ياسين براهيمي، بِسبب عقوبة الإيقاف، وتراكم البطاقات الصّفراء تحديدا.

وفي الطّرف المقابل، شارك المهاجم أندي ديلور أساسيا بِزيّ نادي أم صلال، وخاض كامل أطوار مواجهة فريق الغرافة.

وعزّز فريق الغرافة صدارته للائحة الترتيب بِرصيد 22 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي السدّ بِفارق 3 نقاط، لكن فريق بغداد بونجاح تنقصه مقابلتان. ويشغل نادي أم صلال الرّتبة الـ 6 بِرصيد 11 نقطة.

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