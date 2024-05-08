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رياضة

بِالفيديو: بولحية يقود الغرافة إلى ربع النّهائي

علي بهلولي
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بِالفيديو: بولحية يقود الغرافة إلى ربع النّهائي
ح.م
فريد بولحية.

تأهّل فريق الغرافة مساء الأربعاء للدور ربع النّهائي، من عمر منافسة كأس أمير قطر لِكرة القدم.

وفاز فريق الغرافة بِنتيجة (4-3) بعد الوقت الإضافي على نادي الأهلي، في مباراة ثمن النّهائي، التي انتهت في وقتها الأصلي بِنتيجة (3-3).

وعاد فريق الغرافة من بعيد وخطف بطاقة المرور إلى ربع النّهائي، ذلك أنه أنهى الشوط الأوّل بِخسارة نتيجتها (1-3).

وسجّل اللاعب الدولي الجزائري ومتوسّط الميدان الهجومي فريد بولحية الهدف الثاني لِفريقه الغرافة، في الدقيقة الـ 68 (الفيديو). كما صنع الثالث والرابع بِتمريرتَين حاسمتَبن في الدقيقتَين الـ 88 (الفيديو) والـ 91 (الفيديو).

ويملك بولحية رصيد 6 أهداف و9 تمريرات حاسمة، في بطولة قطر وكأس الأمير، نسخة 2023-2024.

وعلى غرار بولحية، شارك اللاعب الدولي الجزائري الآخر ومتوسط الميدان ياسين براهيمي أساسيا، بِزيّ نادي الغرافة.

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