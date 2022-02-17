بِالفيديو: بونجاح يعتذر إلى مدربه الإسباني

اعتذر اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح إلى التقني الإسباني خافي غارسيا، مدربه في فريق السد القطري.

وكان المهاجم بونجاح قد احتجّ على مدربه غارسيا، بعد أن أخرجه في الدقيقة الـ 70، من عمر المباراة المتأخّرة في البطولة القطرية، بين فريقه السد والضيف نادي قطر. لُعبت مساء الخميس.

وأظهرت صور التلفزيون تقدّم بونجاح من مدربه غارسيا ومصافحته إيّاه، عِلما أن المهاجم الجزائري حين استبداله كان فريقه السد متقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر، وهي الحصيلة النهائية للمباراة.

وأهدر بغداد بونجاح عدّة فرص سانحة للتهديف في هذه المباراة، ما يُثبت بِأنه مازال متأثّرا سلبيا بِمردود ونتائج “الخضر” في “كان” الكاميرون 2022.

ولكن رغم ذلك، ساهم بونجاح بِطريقة غير مباشرة في توقيع الهدف الوحيد لِفريقه السد، في مرمى نادي قطر.

وفي الطرف المقابل، شارك المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري أساسيا مع ناديه قطر، وخاض كامل أطوار مواجهة فريق السد.

وبات فريق السد بعد هذا الانتصار، يجمع 49 نقطة في الصدارة، متقدّما بِفارق 10 نقاط عن المطارد نادي الدحيل، مع أفضلية لِفريق بونجاح، حيث تنقصه مباراة متأخّرة. ويشغل نادي قطر الرّتبة الـ 8 بِرصيد 22 نقطة.

ويمضي فريق السد قدما نحو الاحتفاظ بِلقب بطولة قطر، قبل 4 جولات عن إسدال ستار المنافسة.