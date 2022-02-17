بِالفيديو: بونجاح يعتذر إلى مدربه الإسباني
اعتذر اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح إلى التقني الإسباني خافي غارسيا، مدربه في فريق السد القطري.
وكان المهاجم بونجاح قد احتجّ على مدربه غارسيا، بعد أن أخرجه في الدقيقة الـ 70، من عمر المباراة المتأخّرة في البطولة القطرية، بين فريقه السد والضيف نادي قطر. لُعبت مساء الخميس.
🚨#بغداد_بونجاح سفاح التضياع ، يثور في وجه مدربه بعد إستبداله ..!!
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_ أنا مع قرار المدرب وله مليار حق مكانك دكة يا بونجاح 😒 أو جامع للكرات ليس لاعب كرة قدم أو مهاجم
فوقها تريكلامي يا وزير السعادة أرحمنا منوا😠pic.twitter.com/sbrxL7SOOt
— DZ🇩🇿 (@dzdzdz98) February 17, 2022
وأظهرت صور التلفزيون تقدّم بونجاح من مدربه غارسيا ومصافحته إيّاه، عِلما أن المهاجم الجزائري حين استبداله كان فريقه السد متقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر، وهي الحصيلة النهائية للمباراة.
بغداد بونجاح يصافح المدرب غراسيا بعد المباراة بعد غضبه بسبب تبديله من الملعب👏🏻 pic.twitter.com/VdMw17gMXf
— مجلس الزعيم 🏁🤍🖤 (@majlesalzaem) February 17, 2022
وأهدر بغداد بونجاح عدّة فرص سانحة للتهديف في هذه المباراة، ما يُثبت بِأنه مازال متأثّرا سلبيا بِمردود ونتائج “الخضر” في “كان” الكاميرون 2022.
📹 – بونجاح يهدر فرصة مضاعفة النتيجة
الأسبوع ١٣ | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/QijndK4dZs
— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) February 17, 2022
ولكن رغم ذلك، ساهم بونجاح بِطريقة غير مباشرة في توقيع الهدف الوحيد لِفريقه السد، في مرمى نادي قطر.
هدف | #السد يتقدم 1-0 على #قطر عن طريق بهاء الليثي في مرماه في الدقيقة 8 .. #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/MJgI5ziMxa
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 17, 2022
وفي الطرف المقابل، شارك المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري أساسيا مع ناديه قطر، وخاض كامل أطوار مواجهة فريق السد.
وبات فريق السد بعد هذا الانتصار، يجمع 49 نقطة في الصدارة، متقدّما بِفارق 10 نقاط عن المطارد نادي الدحيل، مع أفضلية لِفريق بونجاح، حيث تنقصه مباراة متأخّرة. ويشغل نادي قطر الرّتبة الـ 8 بِرصيد 22 نقطة.
ويمضي فريق السد قدما نحو الاحتفاظ بِلقب بطولة قطر، قبل 4 جولات عن إسدال ستار المنافسة.