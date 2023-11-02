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رياضة

بِالفيديو: بونجاح يفتتح العدّاد ضدّ فريق بوقرة

علي بهلولي
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بِالفيديو: بونجاح يفتتح العدّاد ضدّ فريق بوقرة
ح.م

ساهم اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الخميس، في حصد فريقه السد القطري انتصارا ثقيلا.

وتغلّب نادي السد بِخماسية نظيفة على الزّائر نادي المرخية، في مباراة لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة القطرية.

وأمضى المهاجم بونجاح أوّل هدف في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 12 (الفيديو)، واستُبدل رفقة زميل له عند انطلاق الشوط الثاني. عِلما أن الخماسية سُجّلت في الشوط الأوّل.

وبات بونجاح وقد سجّل أوّل هدف في البطولة القطرية للموسم الحالي، ويتحوّل الرّقم إلى 4 أهداف بِاحتساب ثلاثيته في رابطة أبطال آسيا.

وفي الطرف المقابل، درّب فريق المرخية التقني مجيد بوقرة، وضمّت صفوفه المدافع عبد الغني لعلام، الذي استُبدل في الدقيقة الـ 61.

وارتقى فريق السد إلى الصدارة بِرصيد 19 نقطة، مُتقدّما بِفارق نقطة واحدة عن الوصيف نادي الريان. ويملك فريق المرخية 3 نقاط في الرّتبة الـ 12 والأخيرة.

وعكس ناديَي الريان والمرخية، تنقص فريق السد مباراة متأخّرة.

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