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رياضة

بِالفيديو: بونجاح “يقسو” على المدرّب بوقرة

علي بهلولي
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بِالفيديو: بونجاح “يقسو” على المدرّب بوقرة

زاد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الخميس، من متاعب مواطنه التقني مجيد بوقرة.

وتأهّل فريق السد لِرُبع نهائي كأس أمير قطر، بعد فوزه على نادي المرخية بِنتيجة (3-2).

وسجّل المهاجم بونجاح الهدف الأوّل لِفريقه السد، في الدقيقة الـ 17 (الفيديو).

ورفع بونجاح غلّته إلى 14 هدفا في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم، فضلا عن حيازته رصيد 4 تمريرات حاسمة.

وجلب بونجاح ركلة جزاء في الدقيقة الـ 68، لكن زميله حسن الهيدوس فشل في تحويلها إلى هدف (الفيديو).

وفي الطرف المُقابل، ازدادت متاعب التقني مجيد بوقرة مدرب فريق المرخية، فبعد النزول إلى القسم الثاني الإثنين الماضي، جاء أمر الخروج من سباق كأس أمير قطر. عِلما أن مدّة العقد يُفترض أن تنقضي في صيف 2026.

وشارك المدافع الجزائري عبد الغني لعلام أساسيا، بِزي نادي المرخية.

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