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رياضة

بِالفيديو: بونجاح يُؤكّد عودته القوية ويُسجّل هدفا

علي بهلولي
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بِالفيديو: بونجاح يُؤكّد عودته القوية ويُسجّل هدفا
ح.م

يُواصل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح هذه الأيّام تقديم العروض الإيجابية، بعد أن تراجع مستواه بِصورة لافتة في السنة الماضية.

وساهم المهاجم بونجاح مساء الأحد بِقوّة في فوز فريقه السدّ على رائد ترتيب البطولة القطرية نادي الدحيل، في مباراة متأخّرة عن الجولة العاشرة.

وأنهى فريق السد هذه المباراة بِانتصار نتيجته (2-1)، حمل هدفها الأوّل بصمة بغداد بونجاح، الذي رفع غلّته إلى تسعة توقيعات.

وألغى الحكم هدفا آخر لِبونجاح بِطريقة مُثيرة للجدل، كما تُظهره صور شريط الفيديو الثاني والأخير المُدرج أدناه.

وبات فريق السد بعد هذا الانتصار يجمع 29 نقطة في المركز الثالث، ويتصدّر نادي الدحيل لائحة الترتيب بِرصيد 36 نقطة، وأيضا تنقصه مباراة متأخّرة.

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