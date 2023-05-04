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رياضة

بِالفيديو: بونجاح يُبدع تسجيلا وتمريرا

علي بهلولي
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بِالفيديو: بونجاح يُبدع تسجيلا وتمريرا
ح.م

سطع نجم اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الخميس، تسجيلا وتوزيعا في البطولة القطرية.

وفاز فريق السد بِنتيجة (1-3) على المُضيّف نادي الدحيل، لِحساب الجولة الـ 21 وقبل الأخيرة من عمر البطولة القطرية.

وسجّل المهاجم بونجاح الهدف الأوّل لِفريقه السد في الدقيقة الـ 41، وصنع الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 51.

ورفع بغداد بونجاح غلّته إلى 11 هدفا بِزيّ نادي السد، في بطولة قطر نسخة 2022-2023.

وفي الطرف المُقابل، دخل متوسّط الميدان لطفي ماجر – نجل أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر – إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 68، وحينها كان فريقه الدحيل مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وطرد الحكم اللاعب طارق سلمان في الدقيقة الـ 88، وحينها كان فريقه السد مُتقدّما في النتيجة بـ (1-3).

وبات فريق السد يملك 44 نقطة في المركز الثالث، ويتصدّر نادي الدحيل لائحة الترتيب بِرصيد 48 نقطة.

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