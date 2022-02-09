بِالفيديو: بونجاح يُبدّد “النّحس”

استعاد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح، الأربعاء، حاسّة التهديف. بعد “نحس” لازمه لِفترة طويلة.

وتغلّب فريق السد بِثنائية نظيفة على الزائر نادي أم صلال، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 18 من عمر البطولة القطرية.

وسجّل المهاجم بونجاح الهدف الأوّل في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 15. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع بغداد بونجاح غلّته إلى 12 هدفا بِزيّ نادي السد، في البطولة القطرية للموسم الحالي.

وبِعودته إلى هواية هزّ الشباك، بات بغداد بونجاح وقد عبر مرحلة نفسية سلبية وصعبة، مُرادفة لِعدم تسجيله في 13 مباراة متتالية (على مستوى الأندية والمنتخب الوطني)، ولِفترة شهرَين وأربعة أيّام.

ويجمع فريق السد بعد هذا الفوز، 46 نقطة في الرّيادة، مُتقدّما عن المطارد نادي الدحيل بِفارق 10 نقاط. وتجمّد رصيد نادي أم صلال عند النقطة الـ 13 في الرّتبة الـ 10.

وتنقص فريقا السد والدحيل مباراة متأخّرة لِكلّ واحد منهما.