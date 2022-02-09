-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: بونجاح يُبدّد “النّحس”

علي بهلولي
  • 584
  • 0
بِالفيديو: بونجاح يُبدّد “النّحس”

استعاد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح، الأربعاء، حاسّة التهديف. بعد “نحس” لازمه لِفترة طويلة.

وتغلّب فريق السد بِثنائية نظيفة على الزائر نادي أم صلال، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 18 من عمر البطولة القطرية.

وسجّل المهاجم بونجاح الهدف الأوّل في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 15. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع بغداد بونجاح غلّته إلى 12 هدفا بِزيّ نادي السد، في البطولة القطرية للموسم الحالي.

وبِعودته إلى هواية هزّ الشباك، بات بغداد بونجاح وقد عبر مرحلة نفسية سلبية وصعبة، مُرادفة لِعدم تسجيله في 13 مباراة متتالية (على مستوى الأندية والمنتخب الوطني)، ولِفترة شهرَين وأربعة أيّام.

ويجمع فريق السد بعد هذا الفوز، 46 نقطة في الرّيادة، مُتقدّما عن المطارد نادي الدحيل بِفارق 10 نقاط. وتجمّد رصيد نادي أم صلال عند النقطة الـ 13 في الرّتبة الـ 10.

وتنقص فريقا السد والدحيل مباراة متأخّرة لِكلّ واحد منهما.

مقالات ذات صلة
“الفيفا” يغرم المغرب بسبب هتافات عنصرية في مباراة الجزائر

“الفيفا” يغرم المغرب بسبب هتافات عنصرية في مباراة الجزائر

الجانب البدني والدفاع الصلب ميزة المنتخبات الإفريقية

الجانب البدني والدفاع الصلب ميزة المنتخبات الإفريقية

مأساة “العصر”.. تملك ناصية “الحصريات” وتعلم بِوفاة أحد أقاربها بعد شهر!

مأساة “العصر”.. تملك ناصية “الحصريات” وتعلم بِوفاة أحد أقاربها بعد شهر!

هذا عدد التذاكر المطلوبة لحضور مونديال قطر لحد الآن

هذا عدد التذاكر المطلوبة لحضور مونديال قطر لحد الآن

حديث عن اختيار ملعب “جابوما” لِمواجهة الكاميرون والجزائر

حديث عن اختيار ملعب “جابوما” لِمواجهة الكاميرون والجزائر

طوارئ في بيت الترجي التونسي بسبب عبد القادر بدران

طوارئ في بيت الترجي التونسي بسبب عبد القادر بدران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد