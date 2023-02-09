بِالفيديو: بونجاح يُسجّل ويبلغ نهائي كأس قطر

بونجاح يحتفل مع زملائه بِهدف مُسجّل في مرمى فريق العربي.

ساهم اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الخميس في بلوغ فريقه السد نهائي كأس قطر لِكرة القدم.

وفاز فريق السد بِنتيجة (3-1) على نادي العربي، لِحساب نصف نهائي الكأس القطرية.

وسجّل المهاجم بونجاح الهدف الثاني لِفريقه السد في الوقت بدل الضّائع من عمر الشوط الأوّل (45+1).

وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين: إثنين من فريق العربي في الدقيقتَين الـ 41 والـ 63، والأخير من نادي السد في الدقيقة الـ 54.

ويلعب بغداد بونجاح وفريقه السد نهائي كأس قطر في تاريخ لاحق، مع الفائز من مباراة الدحيل والوكرة.