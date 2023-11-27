بِالفيديو: بونجاح يُنعش فرص السد آسيويا

أنعش اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الإثنين، فرص فريقه السد القطري في بلوغ ثمن نهائي منافسة رابطة أبطال آسيا.

وفاز فريق السد بِثنائية نظيفة خارج القواعد على نادي الشارقة الإماراتي، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات، لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.

وسجّل المهاجم بونجاح الهدف الثاني لِفريقه السد، في الدقيقة الـ 60 (الفيديو).

ورفع بغداد بونجاح غلّته إلى 4 أهداف في رابطة أبطال آسيا، فضلا عن هدف خامس يملكه في البطولة القطرية.

وفي لقاء آخر عن الفوج ذاته، تغلّب نادي نسف قرشي من أوزباكستان على الزّائر فريق الفيصلي الأردني بِنتيجة (3-1).

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- نسف قرشي 10ن

2- الشارقة 8ن

3- السد 7ن

4- الفيصلي 3ن

وفي الجولة السادسة والأخيرة، يلعب بونجاح وفريقه السد القطري داخل القواعد مع نادي نسف قرشي الأوزبكي، ويُواجه فريق الفيصلي الأردني بِميدانه نادي الشارقة الإماراتي.

ويتأهّل بعدها رائد الفوج لِثمن نهائي رابطة أبطال آسيا، وفقا لِلوائح المنافسة. ويُمكن للوصيف أن يلحق به، إذا حاز أفضل رتبة ثانية. عِلما أن المُنظّمين يمنحون بِهذا الصّدد، ثلاث تأشيرات لِخمس أندية تتنافس في المركز الثاني.

وبات فريق الفيصلي الأردني استنادا إلى هذه المُعطيات، خارج السّباق.