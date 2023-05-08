-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: بونجاح يُنهي موسمه في البطولة بِالهدف رقم “12”

علي بهلولي
  • 112
  • 0
بِالفيديو: بونجاح يُنهي موسمه في البطولة بِالهدف رقم “12”
الأرشيف

جدّد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الإثنين العهد مع هزّ الشّباك، بِزيّ نادي السد القطري.

وخسر نادي السد بِنتيجة (1-2) أمام ضيفه فريق العربي، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر البطولة القطرية. عِلما أن المنافسة تضمّ 12 ناديا فقط.

ودخل المهاجم بونجاح إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 58، وحينها كان فريقه السد مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وسجّل بونجاح الهدف الوحيد لِفريقه السد، في الوقت بدل الضّائع (90+2).

وأسدل الدولي الجزائري مشواره في بطولة قطر للموسم الحالي، وهو يملك في رصيده 12 هدفا.

وبات فريق السد بعد هذه المباراة الختامية، يشغل الرّتبة الـ 3 بِمجموع 44 نقطة. ويتموقع نادي العربي في المركز الـ 2 بِرصيد 49 نقطة.

وينتظر بغداد بونجاح وفريقه السد نهائي مسابقة كأس أمير قطر، يُجرى أمام المُنافس ذاته نادي العربي، الجمعة المقبلة.

مقالات ذات صلة
رزقي رمان: مواجهة المغرب بِمثابة نهائي إفريقي

رزقي رمان: مواجهة المغرب بِمثابة نهائي إفريقي

ماذا يُعاني آدم الوناس بِالضّبط؟

ماذا يُعاني آدم الوناس بِالضّبط؟

سأغيب لمدة أسبوعين.. وأريد الاستمرار في الفريق

سأغيب لمدة أسبوعين.. وأريد الاستمرار في الفريق

منافسة أوروبية على ضم بن ناصر

منافسة أوروبية على ضم بن ناصر

“فخور بالتتويج الثاني لي مع الأهلي ولا أشعر بالغربة في مصر”

“فخور بالتتويج الثاني لي مع الأهلي ولا أشعر بالغربة في مصر”

زروقي سيغيّر من تفكير بلماضي في تجربته مع فينورد

زروقي سيغيّر من تفكير بلماضي في تجربته مع فينورد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد