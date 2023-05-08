بِالفيديو: بونجاح يُنهي موسمه في البطولة بِالهدف رقم “12”

جدّد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الإثنين العهد مع هزّ الشّباك، بِزيّ نادي السد القطري.

وخسر نادي السد بِنتيجة (1-2) أمام ضيفه فريق العربي، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر البطولة القطرية. عِلما أن المنافسة تضمّ 12 ناديا فقط.

ودخل المهاجم بونجاح إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 58، وحينها كان فريقه السد مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وسجّل بونجاح الهدف الوحيد لِفريقه السد، في الوقت بدل الضّائع (90+2).

وأسدل الدولي الجزائري مشواره في بطولة قطر للموسم الحالي، وهو يملك في رصيده 12 هدفا.

وبات فريق السد بعد هذه المباراة الختامية، يشغل الرّتبة الـ 3 بِمجموع 44 نقطة. ويتموقع نادي العربي في المركز الـ 2 بِرصيد 49 نقطة.

وينتظر بغداد بونجاح وفريقه السد نهائي مسابقة كأس أمير قطر، يُجرى أمام المُنافس ذاته نادي العربي، الجمعة المقبلة.