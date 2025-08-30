بِالفيديو: بونجاح يُهدي فوزا وصدارة للشمال

طرد بوناصر

أهدى اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه الشمال مساء السبت، فوزا ثمينا وصدارة لائحة الترتيب.

وتغلّب نادي الشمال بِنتيجة (1-2) خارج القواعد على فريق السيلية، في مباراة الجولة الثالثة من عمر البطولة القطرية.

وسجّل القائد بونجاح الهدف الأخير في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 54، بعد تمريرة حاسمة من مواطنه وزميله المهاجم محمد عمر رفيق (الفيديو).

وأمسى بغداد بونجاح يحوز رصيد هدفَين و3 وتمريرات حاسمة، نظير هدفَين ومثلهما من التمريرات الحاسمة لِمحمد عمر رفيق.

ودخل المدافع الجزائري عبد الصمد بوناصر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 86، بِزيّ فريق الشمال. لكنه طُرد في الدقيقة الـ 90+10 (الفيديو).

وفي الطرف المقابل، حمل مواطنهم المهاجم محمد بن يطو شارة قائد نادي السيلية.

وانفرد نادي الشمال بِصدارة الترتيب مؤقّتا حيث يجمع 9 نقاط، متقدّما عن الوصيف فريق الوكرة بِنُقطتَين. ويتذيّل نادي السيلية لائحة الترتيب في المركز الـ 12 بِلا شيء.

وسيعود المهاجم بونجاح بعد هذه المباراة إلى الجزائر، حيث تنتظره مقابلتا المنتخب الوطني مع بوتسوانا وغينيا كوناكري، في الـ 4 والـ 8 من سبتمبر المقبل. لِحساب الجولتَين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.