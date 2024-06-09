-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: بيتكوفيتش مُرتاح لِسَببَين

علي بهلولي
  • 1240
  • 0
بِالفيديو: بيتكوفيتش مُرتاح لِسَببَين
ح.م

أبدى النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مساء الأحد شيئا من الارتياح، عشية مواجهة الفريق الأوغندي.

وأجرى “الخضر” أوّل وآخر حصّة تدريبية مساء الأحد، بِالملعب الوطني “نيلسون مانديلا” بِالعاصمة الأوغندية كامبالا، وهو مسرح المواجهة.

وجاء ارتياح بيتكوفيتش بِسبب درجة الحرارة المعتدلة (23)، وتنظيم المباراة تحت الأضواء الكاشفة (السابعة مساءً بِالتوقيت المحلي/ الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري).

ودأب “مُحاربو الصّحراء” على خوض المقابلات الرّسمية في ملاعب القارة السّمراء، بعد الظهيرة، وتحت حرّ شديد ورطوبة عالية.

وشارك كلّ اللاعبين (24) في مران المنتخب الوطني بِكامبالا، وقد دام نحو ساعة من الزّمن، وخُصّص للجانبَين التكتيكي والفني (الفيديو).

وسيرتدي زملاء ياسين بن زية زيّا أبيضَ هذا الإثنين، نظير لباس أصفر وتبّان أسود للأوغنديين.

مقالات ذات صلة
هذا النادي يُريد انتداب قيطون

هذا النادي يُريد انتداب قيطون

براهيمي يغيب عن مواجهة أوغندا

براهيمي يغيب عن مواجهة أوغندا

صدارة فوج الجزائر صارت بِأربعة رؤوس

صدارة فوج الجزائر صارت بِأربعة رؤوس

بيتكوفيتش بين إنقاذ نفسه وتفادي تأزم الوضع أمام أوغندا

بيتكوفيتش بين إنقاذ نفسه وتفادي تأزم الوضع أمام أوغندا

بيتكوفيتش يردّ بِشأن قرار إبعاد محرز وسليماني وبلايلي وعدم توظيف بن ناصر

بيتكوفيتش يردّ بِشأن قرار إبعاد محرز وسليماني وبلايلي وعدم توظيف بن ناصر

بالفيديو.. محرز يوجه رسالة لمترشحي البكالوريا

بالفيديو.. محرز يوجه رسالة لمترشحي البكالوريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد