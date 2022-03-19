بِالفيديو: تألّق بن ناصر وبلفضيل وغزال وزرقان

بن ناصر يحتفل مع زملائه بِالهدف الذي سجّله ضد كالياري (صورة نادي الميلان)

تألّق ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين مع أنديتهم، السبت، وسيخوضون مع المنتخب الوطني مواجهتَي الكاميرون في تصفيات كأس العالم.

وأهدى إسماعيل بن ناصر فريقه الميلان فوزا ثمينا (1-0) على المضيف نادي كالياري، بِرسم الجولة الـ 30 من عمر البطولة الإيطالية.

وسجّل إسماعيل بن ناصر الهدف الوحيد في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 59. لِيرفع غلّته إلى هدفَين في البطولة الإيطالية، فضلا عن حيازته رصيد تمريرة حاسمة.

ويُشير تاريخ الـ 23 من أكتوبر الماضي إلى آخر موعد تمكّن فيه بن ناصر من هزّ الشّباك، لمّا سجّل ضد فريق بولونيا في منافسة “الكالتشيو”.

وأنهى إسماعيل بن ناصر مباراة “الروسونيري” وكالياري، أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

وبات الميلان بعد هذا الانتصار، يجمع 66 نقطة في الرّيادة، متقدّما عن الوصيف نادي نابولي بِفارق 3 نقاط. ويشغل فريق كالياري الرّتبة الـ 17 بِرصيد 25 نقطة.

وفي الجولة الـ 27 من عمر البطولة الألمانية، سجّل المهاجم إسحاق بلفضيل الهدف الثاني لِفريقه هيرتا برلين، في الدقيقة الـ 63 من توقيت مواجهة الزائر نادي هوفنهايم.

وانتهى اللقاء بِانتصار فريق هيرتا برلين بِثلاثية نظيفة، بينما رفع بلفضيل غلّته إلى 3 أهداف في منافسة “البوندسليغا”، فضلا عن حيازته رصيد تمريرتَين حاسمتَين، وهدفا آخر في كأس ألمانيا للموسم الحالي.

واستُبدل بلفضيل في الدقيقة الـ 81، تاركا فريقه هيرتا برلين فائزا بـ (3-0).

ويحوز فريق هيرتا برلين بعد هذا الفوز 26 نقطة في المركز 16، ويشغل نادي هوفنهايم الرّتبة الـ 6 بِرصيد 44 نقطة.

وضمن إطار الجولة الـ 30 من عمر البطولة التركية، صنع المهاجم رشيد غزال هدف فريقه بشكتاش، بِتمريرة في الدقيقة الـ 16 من توقيت مواجهة الضيف نادي هاتاي سبور.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (1-1)، بينما رفع غزال غلّته إلى 4 تمريرات حاسمة في البطولة التركية للموسم الحالي، فضلا عن حيازته رصيد 4 أهداف في هذه المنافسة ورابطة أبطال أوروبا.

وفي الطرف المقابل، تابع المهاجم الدولي الجزائري السابق ياسين بن زية مواجهة نادي بشكتاش، من دكّة بدلاء فريقه هاتاي سبور.

ويملك فريق بشكتاش بعد هذا التعادل 46 نقطة في المركز الـ 8، وبتموقع نادي هاتاي سبور في الرّتبة الـ 7 بِرصيد 47 نقطة.

ولِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة البلجيكية، صنع متوسط الميدان آدم زرقان هدفَين لِفريقه شارلوروا في مرمى الضيف سيركل بروج. لمّا وزّع تمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 35 والـ 54.

وفاز فريق شارلوروا بِخماسية نظيفة، بينما رفع آدم زرقان غلّته إلى 7 تمريرات حاسمة في البطولة البلجيكية نسخة 2021-2022، فضلا عن امتلاكه رصيد هدفَين.

ويتموقع فريق شارلوروا بعد هذا الانتصار في المركز الـ 6 بِرصيد 51 نقطة، ويشغل نادي سيركل بروج الرّتبة الـ 9 بِمجموع 43 نقطة.

وبعد هذه المقابلات، سيعود بن ناصر وبلفضيل وغزال إلى الجزائر، للمشاركة مع المنتخب الوطني ضد الكاميرون، في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات مونديال قطر 2022. بينما استغنى التقني جمال بلماضي عن خدمات لاعبه زرقان، الذي كان قد حضر وقائع “كان” 2022.