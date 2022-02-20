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رياضة

بِالفيديو: تألّق بن يطو وهني

علي بهلولي
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بِالفيديو: تألّق بن يطو وهني

تألّق اللاعبان الجزائريان محمد بن يطو وسفيان هني مساء الأحد، في مباراة فريقَيهما الوكرة والغرافة القطريَين.

وفاز الفريق المحلّي الوكرة بِنتيجة (3-2)، في مباراة لُعبت ضمن إطار الجولة الـ 19 من عمر البطولة القطرية.

وبادر صانع الألعاب سفيان هني إلى تسجيل أوّل هدف في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 4 لِمصلحة فريقه الغرافة. وردّ عليه مهاجم الوكرة محمد بن يطو بِهدف التعادل، بعد 19 دقيقة من ذلك.

ورفع بن يطو غلّته إلى 9 أهداف بِزيّ نادي الوكرة في بطولة قطر للموسم الحالي، بينما بات هني يحوز حصيلة 4 أهداف بِزيّ نادي الغرافة في المنافسة ذاتها.

وخاض محمد بن يطو كامل أطوار هذه المباراة، مثل مواطنَيه ومنافسَيه سفيان هني والمدافع الدولي مهدي تاهرت.

وطرد الحكم اللاعب عمرو سراج متوسط ميدان فريق الغرافة في الدقيقة الـ 54، وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله.

ويجمع فريق الوكرة بعد هذا الانتصار 34 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي الغرافة الرّتبة الـ 5 بِرصيد 27 نقطة.

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