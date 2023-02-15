بِالفيديو: تألّق بونجاح وبراهيمي تسجيلا وتمريرا

قدّم اللاعبان الدوليان الجزائريان بغداد بونجاح وياسين براهيمي مساء الأربعاء، أداءً راقيا.

وفاز فريق السد بِنتيجة (1-3) على المُضيّف نادي الغرافة، ضمن إطار الجولة الـ 14 من عمر البطولة القطرية.

وسجّل المهاجم بونجاح هدفَين لِفريقه السد في الدقيقتَين الـ 8 والـ 55، رافعا غلّته إلى 7 توقيعات. بينما صنع مُتوسّط الميدان براهيمي هدف فريقه الغرافة، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 26.

وعرفت هذه المباراة أيضا مشاركة المدافع الجزائري مهدي تاهرت أساسيا، بِزيّ نادي الغرافة. بينما دخل زميله المهاجم إسحاق بلفضيل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 74.

وبات فريق السد بعد هذا الانتصار، يجمع 22 نقطة في المركز الـ 3. ويشغل نادي الغرافة الرّتبة الـ 5 بِرصيد 19 نقطة.

وتنقص فريق بغداد بونجاح مباراة متأخّرة.