بِالفيديو: تألّق تاهرت وبلفضيل وبولحية

تألّق اللاعبون الدوليون الجزائريون السابقون مهدي تاهرت وإسحاق بلفضيل وفريد بولحية، مساء الثلاثاء.

وتعادل فريق الغرافة بِهدفَين لِمثلَيهما مع الضيف نادي الريان، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 11 من عمر البطولة القطرية.

وسجّل تاهرت الهدف الأوّل لِفريقه الغرافة في الدقيقة الـ 12، وذلك بِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا. وأمضى زميله بلفضيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 52، بعد تمريرة حاسمة من صانع الألعاب بولحية. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

وفضلا عن هذا الثلاثي، شارك مواطنهم وزميلهم متوسّط الميدان ياسين براهيمي أيضا أساسيا، بِزيّ فريق الغرافة.

وافتتح تاهرت عدّاد التهديف في البطولة القطرية، بينما رفع بلفضيل غلّته إلى 4 أهداف.

وبات فريق الغرافة يجمع 13 نقطة في المركز الـ 7، ويتموقع نادي الريان في الرّتبة الـ 11 بِرصيد 5 نقطة.