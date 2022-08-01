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رياضة

بِالفيديو: تألّق حمرون وبونجاح

علي بهلولي
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بِالفيديو: تألّق حمرون وبونجاح
حمرون يوغرطة (من اليسار) في مواجهة فريق السد (صورة نادي المرخية).

تألّق اللاعبان الجزائريان يوغرطة حمرون وبغداد بونجاح مساء الإثنين، في مباراة فريقَيهما المرخية والسد القطريَين.

وفاز فريق المرخية بِنتيجة (4-3) على نادي السد، بِرسم الجولة الأولى من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.

وسجّل متوسط الميدان يوغرطة حمرون الهدف الأوّل لِفريقه المرخية في الدقيقة الـ 45، وصنع الثالث والرابع بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 75 والـ 79.

وفي الطرف المقابل، أمضى المهاجم بونجاح الهدف الثاني لِفريقه السد، في الدقيقة الـ 37.

وشارك لاعب جزائري ثالث أيضا أساسيا في هذه المباراة، ويتعلّق الأمر بِأيوب عزي مدافع نادي المرخية.

وإذا كان نادي السد قد أحرز لقب بطولة قطر في الموسمَين الماضيَين، فإن فريق المرخية التحق مُؤخّرا بِحظيرة النّخبة، بعد أن تصدّر لائحة ترتيب بطولة القسم الثاني في هذا البلد الخليجي.

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