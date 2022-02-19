بِالفيديو: تألّق سعيود ومبولحي وخطأ فادح لِعبدلاوي
ترك اللاعبون الدوليون الجزائريون بصمتهم مساء السبت، في مباراة فريق الاتفاق والزائر نادي الطائي السعوديَين.
وفاز فريق الطائي على مضيفه نادي الاتفاق بِهدف لِصفر، في مباراة لُعبت ضمن إطار الجولة الـ 21 من عمر البطولة السعودية.
وتورّط المدافع أيوب عبدلاوي في خطأ فادح عند الدقيقة العاشرة، لمّا تهاون في تشتيت لقطة هجومية لِنادي الطائي، استثمر فيها متوسط الميدان الهجومي أمير سعيود، وسدّد كرة قوية في مرمى الحارس وهاب مبولحي، الذي نجح في التصدّي لها، لكن الكرة ارتدّت وانقضّ عليها المهاجم الأرجنتيني توبياس فيغيروا وسجّل هدفا.
هدددددف! ⚽
الطائي يسجل الهدف الأول عن طريق ” توبياس ” 🤩🔥.
#الاتفاق_الطائي #يوم_التأسيس pic.twitter.com/FMdCFm21ou
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 19, 2022
وإذا كان أمير سعيود قد خرج في الدقيقة الـ 77، فإن منافسَيه مبولحي وعبدلاوي خاضا كامل أطوار هذه المباراة.
وبات نادي الطائي بعد هذا الفوز الثمين، يجمع 25 نقطة في المركز الـ 10. ويشغل نادي الاتفاق الرّتبة الـ 14 بِرصيد 20 نقطة.