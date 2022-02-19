بِالفيديو: تألّق سعيود ومبولحي وخطأ فادح لِعبدلاوي

أمير سعيود (في الوسط) يحتفل مع زملائه بِالفوز (صورة نادي الطائي)

ترك اللاعبون الدوليون الجزائريون بصمتهم مساء السبت، في مباراة فريق الاتفاق والزائر نادي الطائي السعوديَين.

وفاز فريق الطائي على مضيفه نادي الاتفاق بِهدف لِصفر، في مباراة لُعبت ضمن إطار الجولة الـ 21 من عمر البطولة السعودية.

وتورّط المدافع أيوب عبدلاوي في خطأ فادح عند الدقيقة العاشرة، لمّا تهاون في تشتيت لقطة هجومية لِنادي الطائي، استثمر فيها متوسط الميدان الهجومي أمير سعيود، وسدّد كرة قوية في مرمى الحارس وهاب مبولحي، الذي نجح في التصدّي لها، لكن الكرة ارتدّت وانقضّ عليها المهاجم الأرجنتيني توبياس فيغيروا وسجّل هدفا.

وإذا كان أمير سعيود قد خرج في الدقيقة الـ 77، فإن منافسَيه مبولحي وعبدلاوي خاضا كامل أطوار هذه المباراة.

وبات نادي الطائي بعد هذا الفوز الثمين، يجمع 25 نقطة في المركز الـ 10. ويشغل نادي الاتفاق الرّتبة الـ 14 بِرصيد 20 نقطة.