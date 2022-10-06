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رياضة

بِالفيديو: تألّق سوداني تسجيلا وشافعي تمريرا

علي بهلولي
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بِالفيديو: تألّق سوداني تسجيلا وشافعي تمريرا
العربي هلال سوداني يحتفل بِأحد هدفَيه ضدّ فريق الباطن (صورة نادي ضمك).

جلب اللاعبان الدوليان الجزائريان السابقان العربي هلال سوداني وفاروق شافعي مساء الخميس، نقطة ثمينة لِفريقهما ضمك السعودي.

وتعادل فريق ضمك بِنتيجة (2-2) مع المضيف نادي الباطن، بِرسم الجولة السادسة من عمر البطولة السعودية.

وسجل المهاجم سوداني هدفَي فريقه ضمك في الوقت بدل الضّائع (د45+2) والدقيقة الـ 69.

وبات العربي هلال سوداني وقد افتتح عدّاد التهديف بِزيّ نادي ضمك، في البطولة السعودية للموسم الجديد. ومع ذلك أبدى نوعا من عدم الرضا، لِكون المُنافس فريق الباطن عادل النتيجة في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة (د88)، ويتذيّل جدول الترتيب. كما تُبرزه صور شريط الفيديو الأخير المُدرج أدناه.

وتألّق صاحب شارة القائد والمدافع فاروق شافعي بِدوره، وكان وراء صنع الهدف الثاني لِفريق ضمك بِتمريرة حاسمة. كما تُظهره صور شريط الفيديو الأوّل المُدرجة أدناه.

وحمى عرين فريق ضمك الحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة، حيث يظهر الأوّل من يمين الصف الخلفي في الصورة المُدرجة أدناه. ويقف شافعي الثالث من يمين الصف الخلفي. مقابل الأوّل من يسار الصف الأمامي لِزميلهما سوداني.

وأهدر البرازيلي برونو دوارتي مهاجم فريق ضمك ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 42.

ويشغل فريق ضمك بعد هذا التعادل الرّتبة الـ 6 بِرصيد 11 نقطة، ويتذيّل نادي الباطن اللائحة في المركز الـ 16 بِنُقطة وحيدة.

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