بِالفيديو: تألّق شعيبي وعمّورة أوروبيا

تألّق اللاعبان الدوليان الجزائريان فارس شعيبي ومحمد الأمين عمّورة مساء الخميس، في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتعادل فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بِنتيجة (2-2) مع المُضيّف نادي سان جيلواز البلجيكي، في مباراة لِحساب ذهاب الدور الـ 16.

وسجّل متوسّط الميدان شعيبي الهدف الأوّل لِفريقه آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الـ 3 (الفيديو)، وصنع الأخير بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 10 (الفيديو).

ورفع شعيبي غلّته إلى هدفَين وخمس تمريرات حاسمة، في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويتحوّل الرّقم إلى 3 أهداف و11 تمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وفي الطرف المُقابل، صنع المهاجم عمّورة الهدف الأوّل لِفريقه سان جيلواز، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 31 (الفيديو).

وافتتح عمّورة العدّاد، على اعتبار أنه خاض عند انطلاق الموسم الحالي مسابقة الدوري الأوروبي (المنافسة القارّية رقم “2”).

ويتحوّل الرّقم إلى 20 هدفا و5 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وطرد حكمُ الساحة الإنجليزي كريغ باوسن متوسّطَ ميدان نادي سان جيلواز شارل فانهوت في الدقيقة الـ 78، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وضمن الإطار ذاته لكن لِمنافسة الدوري الأوروبي، تعادل فريق فينورد الهولندي بِهدف لِمثله مع الزّائر نادي روما الإيطالي.

وشارك متوسّط الميدان رامز زروقي أساسيا مع فريقه فينورد، بينما تابع مواطنه حسام عوّار اللّقاء من دكّة بدلاء نادي روما.

وخسر فريق يانغ بويز السويسري بِنتيجة (1-3) أمام الضّيف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وشارك اللاعب جوين حجام أساسيا في صفوف فريقه يانغ بويز، وهي أوّل مباراة له في منافسة أوروبية رسمية للأندية. عِلما أن المدافع الجزائري يبلغ من العمر 20 سنة.

وطرد حكمُ الساحة الفرنسي بونوا باستيان اللاعبَ الغيني محمد كامارا مدافع نادي يانغ بويز في الدقيقة الـ 88، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وتُجرى مقابلات العودة مساء الخميس المقبل.