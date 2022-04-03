بِالفيديو: تألّق غزال وبولحية تمريرا

تألّق اللاعبان الدوليان الجزائريان رشيد غزال وفريد بولحية، الأحد، تمريرا. مع فريقَيهما بشكتاش التركي وماتز الفرنسي.

وتعادل فريق بشكتاش بِنتيجة (1-1) مع المضيف نادي طربزن سبور، لِحساب الجولة الـ 31 من عمر البطولة التركية.

وصنع المهاجم غزال هدف التعادل لِفريقه بشكتاش، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 71.

ورفع رشيد غزال غلّته إلى 5 تمريرات حاسمة بِزيّ فريق الأبيض والأسود، في بطولة تركيا نسخة 2021-2022. فضلا عن حيازته رصيد 4 أهداف في كلّ المنافسات الرّسمية للاندية.

واستُبدل غزال في الدقيقة الأخيرة، بينما طرد الحكم زميله في فريق بشكتاش متوسط الميدان الكندي سيل لاران في الدقيقة الـ 80.

وقدّم رشيد غزال عروضا فنية راقية، وكان أحسن لاعب في هذه المباراة. مع الإشارة إلى أن غزال دخل بديلا في مباراة العودة أمام الضيف الكاميروني، وكان وراء هدف التعادل لِزميله أحمد توبة، بِتمريرة حاسمة.

وبات فريق طرابزن سبور بعد هذا التعادل، يحوز 71 نقطة في الرّيادة. ويشغل نادي بشكتاش المركز الـ 7 بِرصيد 47 نقطة.

وضمن إطار الجولة الـ 30 من عمر البطولة الفرنسية، خسر فريق ماتز بِنتيجة (1-2) أمام الزائر نادي موناكو.

وصنع متوسط الميدان الهجومي بولحية هدف فريقه ماتز، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 62.

ورفع فريد بولحية حصيلته إلى تمريرتَين حاسمتَين بِألوان فريق ماتز، في البطولة الفرنسية طبعة 2021-2022. فضلا عن حيازته رصيد 3 أهداف.

واستُبدل فريد بولحية في الدقيقة الـ 68، تاركا فريقه ماتز متعادلا بِهدف لِمثله. بينما تابع زميله حارس المرمى الدولي ألكسندر أوكيجة اللّقاء من دكّة البدلاء.

وبات فريق ماتز بعد هذه الخسارة، يملك 23 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير. بينما يتموقع نادي موناكو في الرّتبة الـ 6 بِرصيد 47 نقطة.