بِالفيديو: تألّق غويري وشعيبي أوروبيا

تألّق اللاعبان الدوليان الجزائريان أمين غوري وفارس شعيبي سهرة الخميس، في المنافسات الأوروبية.

وفاز فريق ران الفرنسي بِنتيجة (1-2) على مُضيّفه نادي باناتينايكوس اليوناني، لِحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي.

وسجّل المهاجم غويري الهدف الأوّل لِفريقه ران في الدقيقة الـ 7 (الفيديو)، مُفتتحا العدّاد في منافسة الدوري الأوروبي.

وكاد الدولي الجزائري يُمضي هدفا ثانيا، بعد ارتطام كرته بِأحد عمودَي مرمى المنافس اليوناني (الفيديو).

وبات أمين غويري يجمع رصيد 3 أهداف وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وتشكّل ترتيب الفوج على النّحو التالي:

1- ران الفرنسي 6ن

2- باناتينايكوس 4ن

3- فياريال الإسباني 3ن (ناقص مباراة)

4- مكابي حيفا الصهيوني 1ن (ناقص مباراة)

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد الفوج للدور ثمن النّهائي، ويلعب الوصيف مقابلتَين فاصلتَين لِحيازة البطاقة ذاتها. بينما يتحوّل ثالث الترتيب إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، في حين يخرج مُتذيّل الترتيب من السّباق.

وفي مباراة لِحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي، تغلّب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بِسداسية نظيفة على الزّائر نادي هلسنكي الفنلندي.

ووزّع متوسّط الميدان شعبيي تمريرتَين حاسمتَين، أثمرتا هدفَين في الدقيقة الـ 27 (الفيديو)، والوقت بدل الضّائع (د45+3/ الفيديو).

ورفع الدولي الجزائري غلّته إلى 4 تمريرات حاسمة، في كلّ المسابقات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وساهم شعيبي بِطريقة غير مباشرة في صناعة الهدف الرّابع، في الدقيقة الـ 55 (الفيديو).

وعن الفوج ذاته، تفوّق نادي باوك اليوناني بِنتيجة (2-3) على المُضيّف فريق أبردين الأسكتلندي.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- باوك اليوناني 9ن

2- آينتراخت فرانكفورت الألماني 6ن

3- أبردين الأسكتلندي 1ن

4- نادي هلسنكي الفنلندي 1ن

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد الفوج للدور ثمن النّهائي، ويلعب الوصيف مقابلتَين فاصلتَين لِحجز البطاقة ذاتها. بينما يُقصى صاحبا المركزَين الثالث والرّابع.